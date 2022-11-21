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Пловчиха Алина Змушко установила новый рекорд Беларуси

21 ноября 2022 13:12
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В Казани стартовал второй соревновательный день «Игр дружбы», участие в которых принимают и белорусские пловцы. В утренней сессии спортсмены определили участников полуфиналов и финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пловчиха Алина Змушко установила новый рекорд Беларуси-1

Первые комплекты медалей будут разыграны уже сегодня, 21 ноября. Претендуют на них и белорусы. Илья Шиманович выступит в контрольном заплыве на дистанции 100 метров брассом. А из результатов первого дня стоит отметить Алину Змушко. Девушка преодолела 50 метров брассом за 29,62 секунды и обновила свой же национальный рекорд. Сегодня девушка также поборется за медаль «Игр дружбы». Вечерние заплывы стартуют в 18:00 по Минску.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Фотофакт

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