Пловчиха Алина Змушко установила новый рекорд Беларуси

В Казани стартовал второй соревновательный день «Игр дружбы», участие в которых принимают и белорусские пловцы. В утренней сессии спортсмены определили участников полуфиналов и финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые комплекты медалей будут разыграны уже сегодня, 21 ноября. Претендуют на них и белорусы. Илья Шиманович выступит в контрольном заплыве на дистанции 100 метров брассом. А из результатов первого дня стоит отметить Алину Змушко. Девушка преодолела 50 метров брассом за 29,62 секунды и обновила свой же национальный рекорд. Сегодня девушка также поборется за медаль «Игр дружбы». Вечерние заплывы стартуют в 18:00 по Минску.