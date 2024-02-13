Алина Змушко заняла 6-е место в финале ЧМ по плаванию на дистанции 100 метров брассом

Алина Змушко заняла 6-е место в финале 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результат белоруски – 1 минута 6 секунд и 58 сотых. В вечерней сессии вторника, 13 февраля, участие принял и Илья Шиманович. К сожалению, неудачно. Он не смог квалифицироваться в финал на дистанции 50 метров брассом. Хотя в 1/ 2 вышел с лучшим временем.

Напомним, что Шиманович и Змушко уже выполнили нормативы отбора на Олимпийские игры в Париже.