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Алина Змушко заняла 6-е место в финале ЧМ по плаванию на дистанции 100 метров брассом

13 февраля 2024 21:02
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Алина Змушко заняла 6-е место в финале 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко заняла 6-е место в финале ЧМ по плаванию на дистанции 100 метров брассом-1

Результат белоруски – 1 минута 6 секунд и 58 сотых. В вечерней сессии вторника, 13 февраля, участие принял и Илья Шиманович. К сожалению, неудачно. Он не смог квалифицироваться в финал на дистанции 50 метров брассом. Хотя в 1/ 2 вышел с лучшим временем.

Напомним, что Шиманович и Змушко уже выполнили нормативы отбора на Олимпийские игры в Париже.

# Плавание # Алина Змушко # Илья Шиманович

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