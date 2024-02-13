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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала на турнире категории 1000 в Дохе

13 февраля 2024 21:05
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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала на престижном турнире в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала на турнире категории 1000 в Дохе-1

В матче второго круга 31-я ракетка планеты обыграла 41-ю в мировом топе Синьюй Ван из Китая – 7:6, 6:2. Девушки провели на корте 1 час и 47 минут. В первом сете наблюдалась достаточно напряженная борьба, белоруска даже несколько раз была в роли догоняющей. А вот во втором отрезке ход поединка изменился – Виктория без особых проблем оставила его за собой. Следующей соперницей Азаренко станет Елена Остапенко из Латвии.

# Теннис

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