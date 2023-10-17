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На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира

17 октября 2023 18:44
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Открытый Кубок страны по фехтованию собрал максимальное количество участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Со всей Беларуси, а также России, в столицу прибыли 220 мастеров клинка. В первый соревновательный день в программе значились баталии на саблях.

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира-1

У мужчин не было равных Артему Новикову из Могилева. В финале он одолел хозяина дорожки Ивана Насенника. У женщин на главный трофей претендовали Яна Соболь и Ирина Рогочевская. Решающий поединок был по силе равным. Но Яна поставила себе цель повторить прошлогодний результат. И ей это удалось.

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира-4

Яна Соболь, победительница Кубка Беларуси по фехтованию (сабля):
Сегодня я прошла четыре поединка. Четвертый был финальный. Было непросто на втором поединке. Я разозлилась, поняла, что должна сегодня выиграть. Это мой турнир, второй год подряд его выигрываю. Собралась и победила.

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира-7

Евгений Стогначев, главный судья соревнований:
Радует количество участников и радует, что молодые спортсмены показывают хорошее фехтование. На этом турнире бросается в глаза работа тренеров со спортсменами и то, как вели себя. У нас еще буквально завтра саблисты, которые участвовали сегодня, уезжают в Россию на турнир Шарикова. Посмотрим, как они выступят там.

На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира-10

Турнир продлится еще два дня. В среду, 18 октября, участники разыграют два комплекта наград в шпаге.

# Фехтование # Фотофакт

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