На Кубке Беларуси по фехтованию выступают 220 спортсменов. Итоги первого дня турнира

Открытый Кубок страны по фехтованию собрал максимальное количество участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Со всей Беларуси, а также России, в столицу прибыли 220 мастеров клинка. В первый соревновательный день в программе значились баталии на саблях.

У мужчин не было равных Артему Новикову из Могилева. В финале он одолел хозяина дорожки Ивана Насенника. У женщин на главный трофей претендовали Яна Соболь и Ирина Рогочевская. Решающий поединок был по силе равным. Но Яна поставила себе цель повторить прошлогодний результат. И ей это удалось.

Яна Соболь, победительница Кубка Беларуси по фехтованию (сабля):

Сегодня я прошла четыре поединка. Четвертый был финальный. Было непросто на втором поединке. Я разозлилась, поняла, что должна сегодня выиграть. Это мой турнир, второй год подряд его выигрываю. Собралась и победила.

Евгений Стогначев, главный судья соревнований:

Радует количество участников и радует, что молодые спортсмены показывают хорошее фехтование. На этом турнире бросается в глаза работа тренеров со спортсменами и то, как вели себя. У нас еще буквально завтра саблисты, которые участвовали сегодня, уезжают в Россию на турнир Шарикова. Посмотрим, как они выступят там.