Белорусский хоккеист Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ

В поединке против «Торпедо», который «Северсталь» выиграла со счетом 4:0, Константин оформил шатаут, отразив все 30 бросков соперника. В нынешнем сезоне Шостак провел девять матчей, одержал четыре победы, в двух из которых отыграл на ноль. Белорусский нападающий «Северстали» Александр Скоренов набрал два очка. Он ассистировал при втором и третьем взятии ворот «Торпедо». Питерский СКА дома оказался сильнее «Адмирала» со счетом 5:0. И в составе «армейцев» белорусский нападающий Владимир Алистров отличился ассистентским хет-триком. Он провел на льду 18 минут 44 секунды, получил 2 штрафные минуты, исполнил 7 бросков и завершил встречу с показателем полезности «+2». Сергей Сапего, который также выступает за СКА, отличился в этом матче результативной передачей.