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Белорусский хоккеист Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ

17 октября 2023 14:58
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Представители белорусского хоккея накануне успешно провели поединки в КХЛ. Голкипер «Северстали» Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ-1

В поединке против «Торпедо», который «Северсталь» выиграла со счетом 4:0, Константин оформил шатаут, отразив все 30 бросков соперника. В нынешнем сезоне Шостак провел девять матчей, одержал четыре победы, в двух из которых отыграл на ноль. Белорусский нападающий «Северстали» Александр Скоренов набрал два очка. Он ассистировал при втором и третьем взятии ворот «Торпедо». Питерский СКА дома оказался сильнее «Адмирала» со счетом 5:0. И в составе «армейцев» белорусский нападающий Владимир Алистров отличился ассистентским хет-триком. Он провел на льду 18 минут 44 секунды, получил 2 штрафные минуты, исполнил 7 бросков и завершил встречу с показателем полезности «+2». Сергей Сапего, который также выступает за СКА, отличился в этом матче результативной передачей.

# Хоккей # Константин Шостак # Александр Скоренов # Владимир Алистров # Сергей Сапего # Фотофакт

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