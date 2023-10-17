Прямой эфир

Волейбол. «Шахтёр-2» потерпел обидное поражение от «Зенита-2»

17 октября 2023 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Шахтер-2» потерпел обидное поражение от «Зенита-2» во втором туре Молодежной лиги России по волейболу. Поединок прошел в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр-2» потерпел обидное поражение от «Зенита-2»-1

Он получился упорным. Белорусский коллектив лидировал дважды. Однако оформить победу так и не получилось. Оппоненты перевели дуэль на тай-брейк, где и вырвали итоговую викторию. В среду, 18 октября, наши парни проведут матч против игроков «Динамо-2» из Ленинградской области России.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский хоккеист Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ
17 октября 2023 14:58

Белорусский хоккеист Константин Шостак признан лучшим игроком дня в КХЛ

«Витебск» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по хоккею
17 октября 2023 11:00

«Витебск» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по хоккею

Белорусские хоккеисты Протас и Шарангович сыграли друг против друга в матче НХЛ
17 октября 2023 10:58

Белорусские хоккеисты Протас и Шарангович сыграли друг против друга в матче НХЛ