Биатлон. Анна Сола завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. До Пекина остается два месяца, и сейчас самая горячая пора для завоевания пропусков в Поднебесную. У белорусов пока семь заветных лицензий. И это без фристайла и биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. До Пекина остается два месяца, и сейчас самая горячая пора для завоевания пропусков в Поднебесную. У белорусов пока семь заветных лицензий. И это без фристайла и биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши биатлонисты третью неделю будоражат мир на этапах. Анна Сола 12 декабря завоевала второю награду. В гонке преследования она взяла серебро, ранее белоруска положила в копилку золото. А Антон Смольский завоевал бронзу. Всего пока пять медалей, которые должны превратиться в олимпийские лицензии.