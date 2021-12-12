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Биатлон. Анна Сола завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

12 декабря 2021 17:02
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Новости Беларуси. До Пекина остается два месяца, и сейчас самая горячая пора для завоевания пропусков в Поднебесную. У белорусов пока семь заветных лицензий. И это без фристайла и биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Биатлон. Анна Сола завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира-1

Наши биатлонисты третью неделю будоражат мир на этапах. Анна Сола 12 декабря завоевала второю награду. В гонке преследования она взяла серебро, ранее белоруска положила в копилку золото. А Антон Смольский завоевал бронзу. Всего пока пять медалей, которые должны превратиться в олимпийские лицензии.  

# Биатлон # Анна Сола # Антон Смольский # Фотофакт

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