Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом

Белорусская пловчиха Алина Змушко на Олимпийском турнире в финале на дистанции 100 метров брассом заняла восьмое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская пловчиха Алина Змушко на Олимпийском турнире в финале на дистанции 100 метров брассом заняла восьмое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ее результат – 1 минута 6,54 секунды. Олимпийской чемпионкой стала Татьяна Смит из ЮАР. Накануне в полуфинальном заплыве Змушко установила национальный рекорд.
Алина Змушко, финалистка Олимпиады на дистанции 100 метров брассом:
Мой первый финал. Есть рекорд, в принципе, я довольна. Было немного в финале тяжелее плыть, не знаю, с чем это связано: эмоционально или физически. Сегодня немного такой день. Посмотрим, надо сделать анализ. Главное – сделать правильные выводы и работать дальше.
Алина также выступит в Париже на дистанции 200 метров брассом. Предварительные старты в этой дисциплине пройдут завтра, 31 июля.