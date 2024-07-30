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Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом

30 июля 2024 10:35
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Белорусская пловчиха Алина Змушко на Олимпийском турнире в финале на дистанции 100 метров брассом заняла восьмое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом-1

Ее результат – 1 минута 6,54 секунды. Олимпийской чемпионкой стала Татьяна Смит из ЮАР. Накануне в полуфинальном заплыве Змушко установила национальный рекорд.

Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом-4

Алина Змушко, финалистка Олимпиады на дистанции 100 метров брассом:
Мой первый финал. Есть рекорд, в принципе, я довольна. Было немного в финале тяжелее плыть, не знаю, с чем это связано: эмоционально или физически. Сегодня немного такой день. Посмотрим, надо сделать анализ. Главное – сделать правильные выводы и работать дальше.

Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом-7

Алина также выступит в Париже на дистанции 200 метров брассом. Предварительные старты в этой дисциплине пройдут завтра, 31 июля.

# Плавание

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