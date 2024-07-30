Париж-2024. Алина Змушко заняла 8 место на дистанции 100 метров брассом

Алина Змушко, финалистка Олимпиады на дистанции 100 метров брассом:

Мой первый финал. Есть рекорд, в принципе, я довольна. Было немного в финале тяжелее плыть, не знаю, с чем это связано: эмоционально или физически. Сегодня немного такой день. Посмотрим, надо сделать анализ. Главное – сделать правильные выводы и работать дальше.