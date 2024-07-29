В Минске завершился турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». В чём его уникальность?

В Минске завершился один из самых долгожданных домашних стартов для наших гимнасток, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В чем уникальность международного турнира «Хрустальная роза» и кто завоевал больше всего медалей, расскажет Виктория Яссин.

Более 200 гимнасток из 10 стран мира. В Беларусь приехали спортсменки не только из ближнего зарубежья, но и грации из Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов. Превосходная организация, теплый прием и дружественная атмосфера – все это визитная карточка «Хрустальной розы». При этом на ковре идет серьезная борьба за результат.

Явным лидером стала Алина Горносько – у нее пять золотых медалей. За каждым ее выступлением трибуны следили с замиранием сердца. Для юных гимнасток Алина – кумир и ориентир в этом красивом, но крайне сложном виде спорта.