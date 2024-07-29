В Минске завершился турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». В чём его уникальность?

В Минске завершился один из самых долгожданных домашних стартов для наших гимнасток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В чем уникальность международного турнира «Хрустальная роза» и кто завоевал больше всего медалей, расскажет Виктория Яссин.
В Минске завершился один из самых долгожданных домашних стартов для наших гимнасток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В чем уникальность международного турнира «Хрустальная роза» и кто завоевал больше всего медалей, расскажет Виктория Яссин.
Более 200 гимнасток из 10 стран мира. В Беларусь приехали спортсменки не только из ближнего зарубежья, но и грации из Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов. Превосходная организация, теплый прием и дружественная атмосфера – все это визитная карточка «Хрустальной розы». При этом на ковре идет серьезная борьба за результат.
Явным лидером стала Алина Горносько – у нее пять золотых медалей. За каждым ее выступлением трибуны следили с замиранием сердца. Для юных гимнасток Алина – кумир и ориентир в этом красивом, но крайне сложном виде спорта.
Алина Горносько, победительница турнира «Хрустальная роза»:
Один из любимых моих турниров. Такой дружественный и спокойный. Выхожу выступать для зрителей, для любимых фанатов, для маленьких детей, которые делают свои первые шаги в гимнастике и смело называют меня своим кумиром. Это для меня такая честь, это тоже статус – не подвести их, не подвести работу тренеров и продемонстрировать красивую художественную гимнастику.
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