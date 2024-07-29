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В Париже отменили вторую тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены

29 июля 2024 17:14
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В Париже второй день подряд отменяют олимпийскую тренировку по плаванию для триатлонистов в связи с загрязнением Сены после проливных дождей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Париже отменили вторую тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены-1

Напомним, на купание в реке с 1923 года действовал запрет. Причина – высокое содержание кишечной палочки и других бактерий. Правительство Франции в преддверии Олимпиады потратило почти 1,5 миллиарда евро на обновление очистных сооружений. Однако пригодной для купания сделать Сену так и не получилось. Тем не менее, согласно расписанию, соревнования по триатлону в Париже должны начаться 30-го июля.

# Олимпиада 2024

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