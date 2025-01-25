Гандбол. «Мешков Брест» одержал 16 победу подряд над «СКА-Минск»

Лидер мужского чемпионата Беларуси по гандболу «Мешков Брест» продолжает победную серию. 25 января в очередном матче команда вновь оказалась сильнее СКА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Столичная дружина пыталась навязать упорное сопротивление, первый тайм прошел на равных. Лишь к концу «мешковцы» вырвались вперед – 14:12. Но уже в начале второй половины встречи брестчане нарастили отрыв, СКА попытался уйти от поражения, сравняв счет, однако все решили последние секунды. «Мешков Брест» оказался сильнее, обыграв принципиального соперника с минимальным преимуществом – 30:29. Это 16-я победа «мешковцев» над «армейцами» кряду.

Александр Шкуринский, игрок ГК «Мешков Брест»: Тяжелая игра получилась. Много не забили. И какие-то передачи не вовремя давали. Такое бывает. Это спорт. Без ошибок невозможно сыграть всю игру. Главное, что мы выиграли. Это нам придаст уверенность. Тем более сейчас была большая пауза. Нужно вкатываться снова.

Антон Лукашенок, игрок ГК «СКА-Минск»

В первом тайме были очень глупые потери. Броски, которые не нужны были. Последние секунды всегда решают. И опять же, один мяч проиграли. Довольно досадно.

Таким образом, «Мешков Брест» не знает поражений в текущем розыгрыше, одержала уже 17 викторий и лидируют в чемпионате. «СКА-Минск» идет на втором месте.