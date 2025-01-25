2 белоруски вышли в финал Кубка Ивана Ярыгина по борьбе

Еще 2 медали появились у белорусов, выступающих на Кубке Ивана Ярыгина по борьбе. Пока ценность наград не до конца ясна, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вероника Иванова и Алина Шевчук вышли в финал. Это обеспечило им как минимум по серебру. Причем всех соперниц девушки победили очень уверенно.

Главные схватки состоятся 26 января. За третье место на пьедестале гарантировано посражается Аркадий Погосян. Анастасия Зименкова попала в утешение. На данный момент в копилке белорусок две бронзы. Их обладательницами стали Надежда Буланая и Виолетта Ребикова.