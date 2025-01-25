Илья Протас вернулся на лёд после болезни

Результативная передача Ильи Протаса позволила Виндзору совершить камбэк и в итоге победить «Сарнию» в одном из поединков хоккейной лиги Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард вернулся на лед после непродолжительной болезни. И не зря. Он оказался причастен к первому голу своего клуба. К тому моменту счет на табло был 0:2. Однако затем в овертайме «Виндзор» взял верх – 4:3.

Протас завершил противостояние с показателем полезности +1. Его результативная серия продолжилась до четырех матчей. В 40 встречах регулярки нападающий набрал 71 балл. Он второй бомбардир клуба и третий в лиге.

«Ниагара» Андрея Лошко в гостях уступила «Эри Оттерс» – 2:3. Белорусский форвард исполнил три броска в створ ворот, но не реализовал послематчевый буллит. Со старта текущего розыгрыша нападающий набрал 51 балл. Он – третий бомбардир дружины.