Белорусские биатлонисты завоевали 5 медалей Кубка Содружества

Сборная Беларуси по биатлону подтвердила высокий класс на первом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Красноярске белорусы завоевали 5 медалей. 3 награды высшего достоинства у лидера нашей мужской команды Антона Смольского. Серебряный призер Олимпиады в Пекине выиграл спринт, преследование и гонку с массовым стартом. Смольский показал высокую скорость и стал единственным, кто был безупречен на огневых рубежах. Серебро в этом виде у еще одного белоруса – Дмитрия Лазовского.

В женских соревнованиях золото завоевала Динара Смольская. Белоруске не было равных в женском масс-старте. Второй этап Кубка Содружества пройдет уже на снегу – в ноябре соревнования примет Ханты-Мансийск.