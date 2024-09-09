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Белорусские биатлонисты завоевали 5 медалей Кубка Содружества

09 сентября 2024 11:48
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Сборная Беларуси по биатлону подтвердила высокий класс на первом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские биатлонисты завоевали 5 медалей Кубка Содружества-1

В Красноярске белорусы завоевали 5 медалей. 3 награды высшего достоинства у лидера нашей мужской команды Антона Смольского. Серебряный призер Олимпиады в Пекине выиграл спринт, преследование и гонку с массовым стартом. Смольский показал высокую скорость и стал единственным, кто был безупречен на огневых рубежах. Серебро в этом виде у еще одного белоруса – Дмитрия Лазовского. 

В женских соревнованиях золото завоевала Динара Смольская. Белоруске не было равных в женском масс-старте. Второй этап Кубка Содружества пройдет уже на снегу – в ноябре соревнования примет Ханты-Мансийск.

# Биатлон # Дмитрий Лазовский # Антон Смольский

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