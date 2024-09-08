Сборная Беларуси по футболу обыграла Люксембург в Лиге наций

В непривычное время выходит этим вечером наш выпуск новостей. Благодаря СТВ болельщики смогли в прямом эфире наблюдать за игрой сборной Беларуси против команды Люксембурга в групповом турнире Лиге наций УЕФА. Исход матча – 1:0 в нашу пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счет был открыт на 76 минуте. Валерий Громыко, воспользовавшись передачей Кирилла Печенина, отменным обводящим ударом с линии штрафной отправил мяч в левый верхний угол. Команда из маленького герцогства хорошо знакома сборной Беларуси. С ней играли в самом первом розыгрыше Лиги наций, и тогда одержали две победы. 8 сентября мы повторили былой успех.

С начала календарного года белорусская сборная до этой встречи не смогла выиграть пять матчей подряд. Три из них обернулись поражением. Кроме ничьей при встрече с болгарами команда также разошлась миром с Мальтой. Чудеса творит и белорусский вратарь Федор Лапоухов. Голкипер успешно отражает посягательства на ворота. Теперь в нашем зачете четыре очка. Отметим, нынешний розыгрыш Лиги наций УЕФА является четвертым по счету. Ранее в этом турнире по разу побеждали команды Португалии, Франции и Испании.