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Белорусские биатлонисты возвращаются на родину после первого этапа Кубка СБР

17 марта 2022 08:35
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Кубок Союза биатлонистов России, где выступали белорусы, принес нашим атлетам восемь наград. Четыре из них – наивысшей пробы. И хотя лыжный сезон еще не завершился, ребята уже сегодня, 17 марта, прибудут на родину на короткий, но заслуженный отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские биатлонисты возвращаются на родину после первого этапа Кубка СБР-1

Дважды не знал равных Антон Смольский, по одному разу первенствовали Динара Алимбекова и Никита Лобастов. Дмитрий Лазовский взял два серебра. Ирина Лещенко удостоилась бронзы.

Белорусские биатлонисты возвращаются на родину после первого этапа Кубка СБР-4

Сегодня вечером в Национальном аэропорту ожидается прилет триумфаторов. Съемочная группа СТВ также среди встречающих. Обо всех эмоциях, впечатлениях и планах на будущее спортсменов расскажем в новостных выпусках, тем более сезон еще не завершен. Второй этап Кубка СБР пройдет в конце марта – начале апреля.

# Биатлон # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Ирина Лещенко # Фотофакт

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