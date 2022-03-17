Белорусские биатлонисты возвращаются на родину после первого этапа Кубка СБР

Кубок Союза биатлонистов России, где выступали белорусы, принес нашим атлетам восемь наград. Четыре из них – наивысшей пробы. И хотя лыжный сезон еще не завершился, ребята уже сегодня, 17 марта, прибудут на родину на короткий, но заслуженный отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дважды не знал равных Антон Смольский, по одному разу первенствовали Динара Алимбекова и Никита Лобастов. Дмитрий Лазовский взял два серебра. Ирина Лещенко удостоилась бронзы.