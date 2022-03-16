ЧБ по хоккею. «Металлург» выиграл «Динамо-Молодечно», счёт серии 4:0

Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси выясняли отношения две пары оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Четвертые матчи серии плей-офф в Молодечно и Гродно могли значительно приблизить соперников к заветной цели – путевке в 1/4 финала.

«Металлург» в Молодечно встречался с местным «Динамо». Напомним, «Металлург» вел в серии 3:0. И «Динамо» права на ошибку не имело. После второго периода «Металлург» выигрывал со счетом 2:1. Гродненский «Неман» принимал «Гомель» и был полон решимости увеличить преимущество в серии. Перед третьим периодом матча гомельчане проигрывали хозяевам 1:2.