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ЧБ по хоккею. «Металлург» выиграл «Динамо-Молодечно», счёт серии 4:0

16 марта 2022 20:39
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Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси выясняли отношения две пары оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Четвертые матчи серии плей-офф в Молодечно и Гродно могли значительно приблизить соперников к заветной цели – путевке в 1/4 финала.  

ЧБ по хоккею. «Металлург» выиграл «Динамо-Молодечно», счёт серии 4:0-1

«Металлург» в Молодечно встречался с местным «Динамо». Напомним, «Металлург» вел в серии 3:0. И «Динамо» права на ошибку не имело. После второго периода «Металлург» выигрывал со счетом 2:1. Гродненский «Неман» принимал «Гомель» и был полон решимости увеличить преимущество в серии. Перед третьим периодом матча гомельчане проигрывали хозяевам 1:2.  

ЧБ по хоккею. «Металлург» выиграл «Динамо-Молодечно», счёт серии 4:0-4

В результате «Неман» выиграл «Гомель» – 2:1, а «Динамо» проиграло «Металлургу» – 1:2.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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