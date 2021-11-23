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Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»

23 ноября 2021 19:00
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты всколыхнули мир и подтвердили чемпионство в командном первенстве. На планетарном форуме-2021 в Баку наши Олег Рябцев, олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, Алексей Дудоров и Андрей Буйлов не оставили ни малейших сомнений судейскому корпусу для выставления наивысших баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-1

Второе золото в копилке белорусов в синхронных прыжках было немного неожиданным. А бронза Олега Рябцева в индивидуальной программе однозначно подтвердила высокий класс белорусской школы батута.  

Батутист Олег Рябцев: моя самая сильная мечта – добиться успехов на Олимпийских играх. Подробнее здесь.  

Команда впервые выехала на форум без главного тренера Ольги Власовой, которая курировала каждого дистанционно. Это не повлияло на результат выступлений ее воспитанников, они – чемпионы.  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-4

Триумфаторы рано утром 23 ноября вернулись на родину. В аэропорту их ждал теплый прием. С оркестром и цветами победителей встречали представители федерации и отечественные СМИ. Несмотря на усталость, ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями о турнире.  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-7

Олег Рябцев, двукратный чемпион мира по прыжкам на батуте:  
Хочется отметить, наверное, что везде были соперники достаточно сильные. Но если взять синхронные прыжки, командные соревнования, мы дали очень хороший отрыв от остальных синхронных пар. Нам удалось выиграть. Мы могли этого ожидать по своей подготовке, но пара была новая, еще мало было напрыгано часов.  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-10

Иван Литвинович, чемпион мира по прыжкам на батуте:  
Конкуренция всегда была и будет. И она остается все на том же уровне, нельзя расслабляться. Мне помогала с этим Ольга Анатольевна – тренерским советом и не только.  

Если касаться индивидуальных прыжков – не очень, если команды – мы доказали, что наша команда одна из сильнейших.  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-13

Алексей Дудоров, чемпион мира по прыжкам на батуте:  
Мотивация увеличена в несколько сотен, тысяч раз. Мы подтвердили звание действующих чемпионов мира, теперь мы – чемпионы мира дважды, двукратные обладатели золотой медали. Но на этом работа не останавливается.  

Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»-16

Вечером все чемпионы отправились на тренировку. Впереди – короткий сбор в Дубае и продолжение олимпийского цикла, ведь до Парижа остается меньше трех лет.  

# Прыжки # Олег Рябцев # Иван Литвинович # Алексей Дудоров # Ольга Власова # Фотофакт

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