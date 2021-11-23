Белорусские батутисты стали чемпионами мира: «Мотивация увеличена в несколько тысяч раз»

Новости Беларуси. Белорусские батутисты всколыхнули мир и подтвердили чемпионство в командном первенстве. На планетарном форуме-2021 в Баку наши Олег Рябцев, олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, Алексей Дудоров и Андрей Буйлов не оставили ни малейших сомнений судейскому корпусу для выставления наивысших баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второе золото в копилке белорусов в синхронных прыжках было немного неожиданным. А бронза Олега Рябцева в индивидуальной программе однозначно подтвердила высокий класс белорусской школы батута. Батутист Олег Рябцев: моя самая сильная мечта – добиться успехов на Олимпийских играх. Подробнее здесь. Команда впервые выехала на форум без главного тренера Ольги Власовой, которая курировала каждого дистанционно. Это не повлияло на результат выступлений ее воспитанников, они – чемпионы.

Триумфаторы рано утром 23 ноября вернулись на родину. В аэропорту их ждал теплый прием. С оркестром и цветами победителей встречали представители федерации и отечественные СМИ. Несмотря на усталость, ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями о турнире.

Олег Рябцев, двукратный чемпион мира по прыжкам на батуте:

Хочется отметить, наверное, что везде были соперники достаточно сильные. Но если взять синхронные прыжки, командные соревнования, мы дали очень хороший отрыв от остальных синхронных пар. Нам удалось выиграть. Мы могли этого ожидать по своей подготовке, но пара была новая, еще мало было напрыгано часов.

Иван Литвинович, чемпион мира по прыжкам на батуте:

Конкуренция всегда была и будет. И она остается все на том же уровне, нельзя расслабляться. Мне помогала с этим Ольга Анатольевна – тренерским советом и не только. Если касаться индивидуальных прыжков – не очень, если команды – мы доказали, что наша команда одна из сильнейших.

Алексей Дудоров, чемпион мира по прыжкам на батуте:

Мотивация увеличена в несколько сотен, тысяч раз. Мы подтвердили звание действующих чемпионов мира, теперь мы – чемпионы мира дважды, двукратные обладатели золотой медали. Но на этом работа не останавливается.