Всё решил жребий. Белорусские баскетболистки узнали соперниц по квалификации на чемпионат мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц, с которыми ей предстоит столкнуться во время отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По результатам жеребьевки наши барышни отправятся в японскую Осаку, где сразятся с командами Канады, Японии и Боснии и Герцеговины.