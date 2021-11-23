Всё решил жребий. Белорусские баскетболистки узнали соперниц по квалификации на чемпионат мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц, с которыми ей предстоит столкнуться во время отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц, с которыми ей предстоит столкнуться во время отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По результатам жеребьевки наши барышни отправятся в японскую Осаку, где сразятся с командами Канады, Японии и Боснии и Герцеговины.
Квалификационные матчи пройдут с 10 по 13 февраля, а финальная стадия – с 22 сентября по 1 октября 2022 года.