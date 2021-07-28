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Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио

28 июля 2021 08:00
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Играх в Токио. Начался шестой соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио-1

Успешнее остальных выступила лучница Анна Марусова. Она 28 июля одержала две победы и вышла в 1/8 личного зачета.

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио-4

Велогонщица Елена Омелюсик в езде с раздельным стартом на шоссе финишировала 16-й, уступив победительнице гонки чуть более 3 минут.

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио-7

Выступили белорусы и в академической гребле. К сожалению, ни женский, ни мужской дуэты не смогли выйти в главный финал. Легковесная двойка в составе Елены Фурман и Инны Никулиной в полуфинале финишировала шестой, а Сергей Володько и Дмитрий Фурман в двойке распашной показали пятое время.

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио-10

Выступление на Олимпиаде завершил Илья Ивашко. В 1/8 финала теннисист уступил японцу Кэю Нисикори. В первом сете белорус сумел навязать борьбу, а вот во втором проиграл всухую. В итоге 6:7, 0:6.

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио-13

На этом олимпийский день для наших атлетов не заканчивается: в час дня по минскому времени будем болеть за пловцов. Анастасия Шкурдай и Алина Змушко выступят в квалификации.

# Олимпиада 2020 # Анна Марусова # Елена Фурман # Инна Никулина # Сергей Володько # Дмитрий Фурман # Илья Ивашко # Кэй Нисикори # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко # Фотофакт

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