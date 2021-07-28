Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Играх в Токио. Начался шестой соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешнее остальных выступила лучница Анна Марусова. Она 28 июля одержала две победы и вышла в 1/8 личного зачета.

Велогонщица Елена Омелюсик в езде с раздельным стартом на шоссе финишировала 16-й, уступив победительнице гонки чуть более 3 минут.

Выступили белорусы и в академической гребле. К сожалению, ни женский, ни мужской дуэты не смогли выйти в главный финал. Легковесная двойка в составе Елены Фурман и Инны Никулиной в полуфинале финишировала шестой, а Сергей Володько и Дмитрий Фурман в двойке распашной показали пятое время.

Выступление на Олимпиаде завершил Илья Ивашко. В 1/8 финала теннисист уступил японцу Кэю Нисикори. В первом сете белорус сумел навязать борьбу, а вот во втором проиграл всухую. В итоге 6:7, 0:6.