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Андрей и Сергей Костицыны официально перешли в «Шахтёр»

28 июля 2021 06:31
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Новости Беларуси. Хоккеисты Андрей и Сергей Костицыны перешли в «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей и Сергей Костицыны официально перешли в «Шахтёр»-1

Прошлый сезон старший из братьев, Андрей начинал в «Нефтехимике», а завершил в «Динамо Пардубице», Чехия. В российском клубе белорус заработал 10 баллов, в чешском – 15. 

Андрей и Сергей Костицыны официально перешли в «Шахтёр»-4

Сергей Костицын в сезоне 20/21 играл в словацком клубе «Братислава Кэпиталз». В составе этой команды он вышел на лед 19 раз и набрал 8 результативных баллов. На чемпионате мира-2021 Костицын-младший отдал две результативные передачи в пяти поединках.

# Хоккей Беларуси # Андрей Костицын # Сергей Костицын # Фотофакт

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