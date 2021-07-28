Андрей и Сергей Костицыны официально перешли в «Шахтёр»

Прошлый сезон старший из братьев, Андрей начинал в «Нефтехимике», а завершил в «Динамо Пардубице», Чехия. В российском клубе белорус заработал 10 баллов, в чешском – 15.

Сергей Костицын в сезоне 20/21 играл в словацком клубе «Братислава Кэпиталз». В составе этой команды он вышел на лед 19 раз и набрал 8 результативных баллов. На чемпионате мира-2021 Костицын-младший отдал две результативные передачи в пяти поединках.