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Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону

28 июля 2021 06:32
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Новости Беларуси. Создать форму вместе с болельщиками. Мини-футбольный клуб «Столица» предлагает уникальную возможность. Каждый поклонник команды может поучаствовать в создании экипировки к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону-1

На футболки игроков нанесено 356 ячеек.

Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону-4

Каждый желающий может приобрести одну или несколько и разместить там свою информацию.

Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону-7

Организаторы говорят, что это может быть логотип, собственное имя, любимое фото или даже предложение выйти замуж.

Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону-10

Как сообщают в клубе, эта инициатива сделана для того, чтобы каждый болельщик навсегда мог стать частичкой «Столицы».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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