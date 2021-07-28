Мини-футбол. «Столица» предложила болельщикам помочь создать форму к новому сезону

Новости Беларуси. Создать форму вместе с болельщиками. Мини-футбольный клуб «Столица» предлагает уникальную возможность. Каждый поклонник команды может поучаствовать в создании экипировки к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На футболки игроков нанесено 356 ячеек.

Каждый желающий может приобрести одну или несколько и разместить там свою информацию.

Организаторы говорят, что это может быть логотип, собственное имя, любимое фото или даже предложение выйти замуж.