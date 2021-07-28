На Кубке Белгазпромбанка в Бресте сыграют чемпионы России и Украины и призёр польской Суперлиги

Новости Беларуси. Серьезная проверка сил: стали известны все участники традиционного предсезонного турнира по гандболу Кубок Белгазпромбанка. Этот старт главный в подготовке к новому розыгрышу для «Мешков-Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с хозяевами за главный трофей поборются чемпион России «Чеховские Медведи», победитель чемпионата Украины «Мотор» и бронзовый призер польской Суперлиги команда «Азоты».