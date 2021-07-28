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На Кубке Белгазпромбанка в Бресте сыграют чемпионы России и Украины и призёр польской Суперлиги

28 июля 2021 07:22
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Новости Беларуси. Серьезная проверка сил: стали известны все участники традиционного предсезонного турнира по гандболу Кубок Белгазпромбанка. Этот старт главный в подготовке к новому розыгрышу для «Мешков-Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Кубке Белгазпромбанка в Бресте сыграют чемпионы России и Украины и призёр польской Суперлиги-1

Вместе с хозяевами за главный трофей поборются чемпион России «Чеховские Медведи», победитель чемпионата Украины «Мотор» и бронзовый призер польской Суперлиги команда «Азоты».

На Кубке Белгазпромбанка в Бресте сыграют чемпионы России и Украины и призёр польской Суперлиги-4

Все матчи состоятся в брестском спорткомплексе «Виктория» с 13 по 15 августа. БГК в предстоящем сезоне снова будет играть в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов.

# Гандбол # Фотофакт

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