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Новости по тегу #Белорусская федерация волейбола

Национальная сборная Беларуси по волейболу возвращается на континентальную арену
01 июля 2026 11:33

Национальная сборная Беларуси по волейболу возвращается на континентальную арену

Международная федерация волейбола допустила сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой
13 мая 2026 11:15

Международная федерация волейбола допустила сборные Беларуси к турнирам под своей эгидой

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения
18 мая 2025 18:26

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения

Владимир Ващенко продолжит возглавлять Белорусскую федерацию волейбола
16 мая 2025 13:53

Владимир Ващенко продолжит возглавлять Белорусскую федерацию волейбола

В Молодечно завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. «Золото» взяли россияне
31 августа 2013 17:03

В Молодечно завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет. «Золото» взяли россияне

Борис Батура поздравил женскую волейбольную сборную Беларуси с выходом в финал чемпионата Европы
05 августа 2013 15:03

Борис Батура поздравил женскую волейбольную сборную Беларуси с выходом в финал чемпионата Европы