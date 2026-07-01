Новости по тегу #Белорусская федерация волейбола

Административный совет Европейской конфедерации утвердил участие отечественной дружины в соревнованиях под своей эгидой.
Это решение касается и команд по пляжному волейболу всех возрастов.
Впервые состоялась церемония награждения «VOLLEY OSCAR 2025», где были вручены награды в 16 номинациях.
Таков итог отчетно-выборной конференции, которая состоялась в штаб-квартире НОК.
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