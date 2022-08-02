Белоруска Кристина Дмитрук обыграла россиянку на турнире по теннису в Польше

Во втором раунде белоруска сыграет со второй сеяной, представительницей топ-100 и хозяйкой кортов, Магдаленой Фрэш. К сожалению, Вера Лапко в первом круге того же турнира уступила колумбийке Юлиане Лисарасо – 3:6, 4:6. Также на старте соревнований выбыла и Яна Колодынска. В первом круге турнира белоруска проиграла польке Мартине Кубка – 4:6, 2:6. Также 1 августа на турнире в Вашингтоне в одиночном разряде вступают в борьбу белорусские теннисисты. Виктория Азаренко в матче 1/16 встретится с украинкой Дайаной Ястрембской, а Илья Ивашко в поединке 1/32 финала будет сражаться с американцем Себастьяном Кордой.