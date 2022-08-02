В столице идёт регистрация на «Минский полумарафон-2022»

Новости Беларуси. На протяжении девяти лет «Минский полумарафон» гремит на весь мир. А в 2019 году и вовсе было зафиксировано рекордное количество участников – 40 тысяч бегунов из 68 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Легкоатлетический форум по праву стал визитной карточкой белорусской столицы.

Маршруты забегов уже представлены на сайте «Минского полумарафона». Впервые меняется старт и финиш. В 2022 году локация напротив центральной арки Национального олимпийского стадиона «Динамо». Слоган полумарафона-2022 – «Бежим вместе».

Иван Т ихон, председатель Б елорусской федерации легкой атлетики: Призовой фонд в этом году составляет около 50 тысяч белорусских рублей. Будут участвовать у нас 10 стран, они уже подтвердили заявки. Профессиональные спортсмены, ведутся переговоры с кенийцами, которые могут приехать с другими нашими странами постсоветского пространства. Наши ребята туда ездили выступать, они тоже приедут выступить к нам. Но основная масса это, конечно же, наши любители бега Республики Беларусь.

В 2022 году свои силы могут попробовать и дети, начиная с трех лет и до 12 лет. Правда, малыши до шести смогут бежать только в сопровождении своих родителей. Это благотворительная акция. Все средства, вырученные с забегов маленьких спортсменов, пойдут на покупку ассистивного оборудования для детей с инвалидностью. Степану Волкову девять лет, и он уже принял решение бежать.

Степан Волков, участник детского забега:

Мне мама рассказала про «Минский полумарафон». Я захотел в нем участвовать и победить. И я тренируюсь для этого.

Международный легкоатлетический праздник стартует 11 сентября. Участников и гостей ожидает много сюрпризов и подарков. Однозначно все получат фирменные медали нового образца. Ну а те, кто завершит дистанции на 10 и 21 километр, смогут распечатать именной диплом с указанием времени преодоления дистанции.