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Белорусский гандболист Владислав Кулеш официально перешел в немецкий клуб «Ганновер»

02 августа 2022 19:29
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Немецкий клуб «Ганновер» официально объявил о переходе в свои ряды левого полусреднего сборной Беларуси Владислава Кулеша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский гандболист Владислав Кулеш официально перешел в немецкий клуб «Ганновер»-1

Соглашение с гандболистом подписано на один год. В лице Владислава руководство «Ганновера» надеется решить проблемы в команде, связанные с задней линией. Кулеш мечтал играть в Германии – ведь Бундеслига считается сильнейшей лигой мира. Владислав, экс-игрок польского клуба «Кельцы», имеет большой международный опыт в сборной Беларуси и в Лиге чемпионов. В составе своего предыдущего клуба Кулеш четыре раза выигрывал чемпионат страны, дважды становился обладателем Кубка Польши, а также выступал в «Финале четырех» Лиги чемпионов.

# Гандбол # Владислав Кулеш # Фотофакт

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