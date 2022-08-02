Белорусский гандболист Владислав Кулеш официально перешел в немецкий клуб «Ганновер»

Соглашение с гандболистом подписано на один год. В лице Владислава руководство «Ганновера» надеется решить проблемы в команде, связанные с задней линией. Кулеш мечтал играть в Германии – ведь Бундеслига считается сильнейшей лигой мира. Владислав, экс-игрок польского клуба «Кельцы», имеет большой международный опыт в сборной Беларуси и в Лиге чемпионов. В составе своего предыдущего клуба Кулеш четыре раза выигрывал чемпионат страны, дважды становился обладателем Кубка Польши, а также выступал в «Финале четырех» Лиги чемпионов.