Замминистра спорта рассказал, что ожидает участников «Минского полумарафона»

Новости Беларуси. На протяжении девяти лет «Минский полумарафон» гремит на весь мир. А в 2019 году и вовсе было зафиксировано рекордное количество участников – 40 тысяч бегунов из 68 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Легкоатлетический форум по праву стал визитной карточкой белорусской столицы.

Регистрация идет полным ходом и продлится до 10 сентября включительно. Приятный бонус для тех, кто уже успел внести свою фамилию в заявку до 1 августа. «Торопыги» получат именной нагрудный номер, также есть возможность заказать фирменную футболку. В соревнованиях примет участие наша национальная команда – все сильнейшие бегуны страны.