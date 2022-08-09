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Белорус Вячеслав Зарубицкий лидирует на шахматном турнире «Минск-2022»

09 августа 2022 12:13
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Новости Беларуси. На международном шахматном турнире «Минск-2022», который проходит в РЦОП по шахматам и шашкам, лидирует белорус Вячеслав Зарубицкий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Вячеслав Зарубицкий лидирует на шахматном турнире «Минск-2022»-1

Прошло уже шесть туров, в которых наш гроссмейстер набрал 5,5 балла. На его счету пять побед и одна ничья. У ближайшей группы преследователей пять очков. Среди них шестеро белорусов, в числе которых международные гроссмейстеры Андрей Горовец, Михаил Никитенко, Алексей Александров и Алексей Федоров. В турнире принимают участие 156 шахматистов из семи стран: Беларуси, России, Литвы, Сербии, Туркменистана, Грузии и Украины. Самому юному участнику соревнований 8 лет, самому старшему – 84 года.

# Шахматы # Вячеслав Зарубицкий # Андрей Горовец # Михаил Никитенко # Алексей Александров # Новости Минска и Минской области

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