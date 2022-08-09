Белорус Вячеслав Зарубицкий лидирует на шахматном турнире «Минск-2022»

Прошло уже шесть туров, в которых наш гроссмейстер набрал 5,5 балла. На его счету пять побед и одна ничья. У ближайшей группы преследователей пять очков. Среди них шестеро белорусов, в числе которых международные гроссмейстеры Андрей Горовец, Михаил Никитенко, Алексей Александров и Алексей Федоров. В турнире принимают участие 156 шахматистов из семи стран: Беларуси, России, Литвы, Сербии, Туркменистана, Грузии и Украины. Самому юному участнику соревнований 8 лет, самому старшему – 84 года.