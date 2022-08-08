Сыграны матчи четвёртого тура Российской премьер-лиги по футболу

Новости России. Футбольный марафон стартовал. Пока европейские чемпионаты лишь раскачиваются, в Российской премьер-лиге идет уже четвертый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости России. Футбольный марафон стартовал. Пока европейские чемпионаты лишь раскачиваются, в Российской премьер-лиге идет уже четвертый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Российской премьер-лиге были сыграны матчи четвертого тура. Наибольший для нас интерес представляло противостояние Ростова и Оренбурга. Ведь в обоих клубах есть белорусские представители. У Ростова это бывший минский динамовец Селява, а у Оренбурга так вообще квартет. Причем сразу трое: Сиваков, Павловец и Ковалев вышли со стартовых минут, Печенин провел игру на скамейке запасных. Как впрочем и белорусский ростовчанин Селява. Что касается самого матча, то победу в нем одержали хозяева поля из Ростова со счетом 2:1. Причем все взятия ворот были зафиксированы с 11-метровой отметки. Центральной игрой четвертого тура можно было назвать встречу в Краснодаре, где местный клуб принимал московский «Локомотив». Обе команды объединяет ставка на молодых футболистов. Правда, в тренерском отношении вектор разнится. Если южанами руководит местный специалист, то железнодорожники сделали ставку на немецкого рулевого. И как показывают первые туры – не все немецкое безупречного качества.
Хозяева поля долго пытались взломать оборону гостей – удалось это лишь на 77-й минуте. Зато гол вышел на загляденье. Это Рамирес пушечным ударом из-за пределов штрафной прошил 18-летнего Худякова. Получив пробоину, немецкий поезд потихоньку стал замедляться. Добил же его дубль «Олесунна», который поймал москвичей на быстрых контратаках. В турнирной таблице РПЛ лидируют московские «ЦСКА» и «Спартак», ростовчане шестые, краснодарцы на восьмой строчке, а вот «Локомотив» лишь 14-й. Белорусский Оренбург идет на 11-й строчке. Тем временем в АПЛ стартовал новый сезон. И сразу же грянула сенсация. «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2. Матч еще не стартовал, как пошли пересуды по поводу решения Тен Хага оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду. Он появился на поле лишь на 53 минуте.
Однако основные претензии нужно адресовать в сторону защиты. В обоих взятиях ворот гости расстреливали пустоту. Единственный мяч хозяева забили благодаря автоголу. Второй клуб «Манчестера», хотя, судя по результатам последних лет, скорее, первый, стартовал успешнее. Причем игра против крепкого «Вест Хэма» дается горожанам с трудом. На этот раз подопечные Гвардиолы показали свой класс и уверенно победили – 2:0. Причем MVP встречи можно смело назвать звездного викинга Холланда, который отметил свой дебют дублем.