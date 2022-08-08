Сыграны матчи четвёртого тура Российской премьер-лиги по футболу

Новости России. Футбольный марафон стартовал. Пока европейские чемпионаты лишь раскачиваются, в Российской премьер-лиге идет уже четвертый тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Российской премьер-лиге были сыграны матчи четвертого тура. Наибольший для нас интерес представляло противостояние Ростова и Оренбурга. Ведь в обоих клубах есть белорусские представители. У Ростова это бывший минский динамовец Селява, а у Оренбурга так вообще квартет. Причем сразу трое: Сиваков, Павловец и Ковалев вышли со стартовых минут, Печенин провел игру на скамейке запасных. Как впрочем и белорусский ростовчанин Селява. Что касается самого матча, то победу в нем одержали хозяева поля из Ростова со счетом 2:1. Причем все взятия ворот были зафиксированы с 11-метровой отметки. Центральной игрой четвертого тура можно было назвать встречу в Краснодаре, где местный клуб принимал московский «Локомотив». Обе команды объединяет ставка на молодых футболистов. Правда, в тренерском отношении вектор разнится. Если южанами руководит местный специалист, то железнодорожники сделали ставку на немецкого рулевого. И как показывают первые туры – не все немецкое безупречного качества.

Хозяева поля долго пытались взломать оборону гостей – удалось это лишь на 77-й минуте. Зато гол вышел на загляденье. Это Рамирес пушечным ударом из-за пределов штрафной прошил 18-летнего Худякова. Получив пробоину, немецкий поезд потихоньку стал замедляться. Добил же его дубль «Олесунна», который поймал москвичей на быстрых контратаках. В турнирной таблице РПЛ лидируют московские «ЦСКА» и «Спартак», ростовчане шестые, краснодарцы на восьмой строчке, а вот «Локомотив» лишь 14-й. Белорусский Оренбург идет на 11-й строчке. Тем временем в АПЛ стартовал новый сезон. И сразу же грянула сенсация. «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2. Матч еще не стартовал, как пошли пересуды по поводу решения Тен Хага оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду. Он появился на поле лишь на 53 минуте.