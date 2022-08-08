155 спортсменов из 7 стран. В столице продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2022»

Новости Беларуси. В столице Беларуси продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2022». Участие в соревновании принимают 155 спортсменов из 7 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Позади уже 6 туров. И выявить явного фаворита все еще трудно. Упорная борьба за очки и заветное первое место в самом разгаре. Шахматисты разыгрывают захватывающие и интересные партии. Но даже спортсмены, которые уже потеряли шанс занять призовые места, не расстраиваются. Ведь возможности набраться международного опыта прямо в Минске не было давно.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Всегда хочется играть с представителями других шахматных школ. Чему-то у них учиться. Какому-то опыту международному. Приобретать, не выезжая из дома, – это очень полезное мероприятие. Для Беларуси это очень важно, очень интересно. И в этом году мы решили возродить эту традицию. Просто возродить, посмотреть, пригласить игроков, кто к нам приедет, какого уровня шахматисты. Мы хотим продолжать эту традицию и в будущем.