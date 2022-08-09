«Белсталь» стала первым финалистом Кубка Цыплакова

Новости Беларуси. Стал известен первый финалист Кубка Цыплакова. Им стала «Белсталь», которая во второй раз одолела «Соболь» со счетом – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот второе полуфинальное противостояние порадует нас третьей встречей. «Ястребы» со счетом – 3:1 победили «Динамо-Шинник» и сравняли счет в серии. Первых два периода закончились с одинаковым цифрами на табло – 1:0. Раскатав ничейную заключительную треть, «Ястребы» довели игру до уверенной победы.

Интересный факт – подопечные Вербицкого в этом противостоянии смогли забросить не только в большинстве, но и когда на площадке у них было на одного игрока меньше.