Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ

Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ. Минувшей ночью в сильнейшей лиге мира сыграл 15-й белорусский хоккеист. 23-летний защитник «Калгари» провел матч с «Сент-Луисом» во второй паре обороны под номером 98, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ. Минувшей ночью в сильнейшей лиге мира сыграл 15-й белорусский хоккеист. 23-летний защитник «Калгари» провел матч с «Сент-Луисом» во второй паре обороны под номером 98, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вместе с Соловьевым в форме «Калгари» сыграл и нападающий Егор Шарангович – это первый за более чем 11 лет случай, когда в НХЛ за одну команду выступали два белоруса.
Илья Соловьев, защитник «Калгари Флеймз»:
Я очень взволнован, честно говоря. Моя семья тоже была очень взволнована. Это момент, к которому стремится каждый хоккеист. Это большой день для меня. Буду стараться играть хорошо. Ребята и тренер очень помогали мне сегодня, поздравляли, говорили, что рады видеть. Я просто наслаждаюсь моментом.
К сожалению, «Калгари» на своем льду проиграл со счетом 0:3. Илья Соловьев в своем первом матче в НХЛ провел на льду 16 минут 34 секунды, из них 8 секунд в большинстве и 56 в меньшинстве, нанес один бросок и один заблокировал, отравился в бокс для штрафников на 2 минуты и заработал показатель полезности 0.