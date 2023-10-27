Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ

Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ. Минувшей ночью в сильнейшей лиге мира сыграл 15-й белорусский хоккеист. 23-летний защитник «Калгари» провел матч с «Сент-Луисом» во второй паре обороны под номером 98, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с Соловьевым в форме «Калгари» сыграл и нападающий Егор Шарангович – это первый за более чем 11 лет случай, когда в НХЛ за одну команду выступали два белоруса.

Илья Соловьев, защитник «Калгари Флеймз»:

Я очень взволнован, честно говоря. Моя семья тоже была очень взволнована. Это момент, к которому стремится каждый хоккеист. Это большой день для меня. Буду стараться играть хорошо. Ребята и тренер очень помогали мне сегодня, поздравляли, говорили, что рады видеть. Я просто наслаждаюсь моментом.