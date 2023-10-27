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Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ

27 октября 2023 10:42
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Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ. Минувшей ночью в сильнейшей лиге мира сыграл 15-й белорусский хоккеист. 23-летний защитник «Калгари» провел матч с «Сент-Луисом» во второй паре обороны под номером 98, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ-1

Вместе с Соловьевым в форме «Калгари» сыграл и нападающий Егор Шарангович – это первый за более чем 11 лет случай, когда в НХЛ за одну команду выступали два белоруса.

Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ-4

Илья Соловьев, защитник «Калгари Флеймз»:
Я очень взволнован, честно говоря. Моя семья тоже была очень взволнована. Это момент, к которому стремится каждый хоккеист. Это большой день для меня. Буду стараться играть хорошо. Ребята и тренер очень помогали мне сегодня, поздравляли, говорили, что рады видеть. Я просто наслаждаюсь моментом.

Белорус Илья Соловьёв дебютировал в НХЛ-7

К сожалению, «Калгари» на своем льду проиграл со счетом 0:3. Илья Соловьев в своем первом матче в НХЛ провел на льду 16 минут 34 секунды, из них 8 секунд в большинстве и 56 в меньшинстве, нанес один бросок и один заблокировал, отравился в бокс для штрафников на 2 минуты и заработал показатель полезности 0.

# Хоккей # Илья Соловьев # Егор Шарангович # Фотофакт

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