МФК «Столица» сыграл второй матч в квалификации Лиги чемпионов

Мини-футбольный клуб «Столица» провел второй поединок в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На сей раз белорусы мерились силами с дружиной из Словакии – «Лученец» – и победили 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и днем ранее, нашим парням удался быстрый гол. Соперник сфолил возле своей штрафной. Подопечные Чибисова момент транжирить не стали и воплотили его в гол. Больше до антракта цифры на табло не менялись. После перерыва словаки бросились отыгрываться. «Столица» оборону держала как нужно и нередко опасно атаковала. На исходе 4-й минуты Умпилович приложился так, что едва не прорвал сетку неприятельских ворот. Остальные события развивались в самой концовке. Соперник отквитал один мяч, а «Столица» восстановила комфортное преимущество. В итоге нужная и заслуженная победа – 3:1.