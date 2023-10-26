Сильнейшие боксёры из 8 стран приедут на открытый Кубок Минска

Новости Беларуси. Столица ожидает приезда сильнейших боксеров из восьми стран. В 9-й раз здесь пройдет открытый Кубок Минска. Ранее этот старт назывался Мемориалом Владимира Ботвинника. Планируется, что свое мастерство продемонстрируют около 180 юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом году парни разыграют награды в 13 весах, девочки в 4. Турнир личный, и минская СДЮШОР по боксу выставляет лучших, среди них Наталья Носачева. Она с первым взрослым разрядом выступит в весе до 57 килограммов и, несмотря на свою женственную внешность, полна решимости.

Наталья Носачева, воспитанница СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Настроение боевое, собираюсь пройти все свои встречи, которые запланированы, и победить, выполнить все свои цели.

Если одни ставят цели просто победить, то другие – победить и размяться. Победитель страны Андрей Мацкевич готовится к мировому первенству не по борьбе, а по боксу, и турнир в Минске у него в списке главных.

Андрей Мацкевич, воспитанник СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Как минимум получить мастера спорта. Этот турнир идет как подготовка к чемпионату мира среди юниоров по боксу. В этом сезоне выиграть Ботвинника и чемпионат мира. Следующие турниры какие-нибудь – ОДМ забрать. Я собираюсь тоже полететь на Олимпиаду, занять там первое место. По итогам минского турнира будет создана команда, которая отправится на первенство мира в Ереван. Но это будет в конце ноября, а пока ребята боролись за место в минской команде.

Андрей Папроцкий, старший тренер юниорской сборной команды СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Город будут представлять ребята, которые уже заняли первые, вторые, третьи места на первенстве республики, на первенстве города, которые уже выступали.