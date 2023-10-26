Первые медали белорусов на молодёжном чемпионате мира по борьбе

Алина Шевчук – с серебром, Арина Мартынова – с бронзой. Медальная копилка сборной Беларуси по борьбе на молодежном чемпионате мира наконец-то наполнилась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шевчук имела шансы стать лучшей спортсменкой на планете. Увы, но финал сложился не в нашу пользу – поражение 1:2. А вот Мартынова, напротив, с соперницей разобралась уверенно. Финальный счет – 8:5. Это представительница Казахстана должного сопротивления оказать не смогла. В пятницу, 27 октября, девушки завершат свой турнир, уступив место на коврах борцам греко-римского стиля.