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«Болельщики хорошо поддерживают». Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области

12 марта 2022 11:55
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Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» продолжаются республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Болельщики хорошо поддерживают». Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области-1

На льду игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Праздник для всех, кто любит хоккей.

«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счет в игре против команды Витебской области. Подробности здесь.

«Болельщики хорошо поддерживают». Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области-4

Василий Гамзюк, нападающий команды Витебской области:
Болельщики хорошо поддерживают. Очень нравится турнир, потому что дает возможность нам, ветеранам, поиграть в хоккей. Мне очень приятно поиграть против мастеров.

Эта встреча – финальная перед плей-офф, который состоится 26 марта. А уже 2 апреля пройдет матч за третье место турнира.

# Хоккей Беларуси # Василий Гамзюк # Александр Лукашенко # Фотофакт

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