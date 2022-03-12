«Болельщики хорошо поддерживают». Как трибуны встречали игроков на матче команд Президента и Витебской области

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» продолжаются республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня полегче матч чуть-чуть». Михаил Грабовский открыл счет в игре против команды Витебской области. Подробности здесь .

На льду игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Праздник для всех, кто любит хоккей.

Василий Гамзюк, нападающий команды Витебской области:

Болельщики хорошо поддерживают. Очень нравится турнир, потому что дает возможность нам, ветеранам, поиграть в хоккей. Мне очень приятно поиграть против мастеров.

Эта встреча – финальная перед плей-офф, который состоится 26 марта. А уже 2 апреля пройдет матч за третье место турнира.