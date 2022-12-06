Белорус Алексей Протас получил приз из рук Александра Овечкина

Белорусский нападающий заработал ассистентский балл на 48-й минуте, когда счет стал 3:2 в пользу «Кэпиталз». Это позволило нашему форварду стать лучшим игроком своей команды и получил приз из рук Александра Овечкина. Всего же Протас провел на льду 10 минут 5 секунд, исполнил два броска по воротам, применил силовой прием, заблокировал выстрел соперников и завершил встречу с показателем полезности +1. В 27 матчах на счету Белоруса пять очков при показателе полезности -1.

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