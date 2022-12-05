Ростислав Вергун о «Нижнем Новгороде»: самый агрессивный и типичный европейский баскетбол высокого класса

Баскетболисты «Минска» потерпели очередное поражение в рамках Единой лиги ВТБ. На своей площадке подопечные Вергуна не смогли обыграть команду «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра у нашего коллектива не заладилась с самого старта. После первой четверти минчане уступали 9 очков. А затем преимущество гостей только продолжало расти. Хозяева пытались отыграться, но исправить ситуацию, увы, не вышло. Итоговый счет – 68:57 в пользу «Нижнего Новгорода».

Отметим, что в данном противостоянии за «Минск» дебютировал Йован Шливанчанин. Сербский легионер впервые вышел на площадку, заработал 18 очков и стал лучшим игроком матча в составе нашей команды.