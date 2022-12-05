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Хоккей. Минское «Динамо» на своей площадке проиграло «Северстали»

05 декабря 2022 19:06
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В очередном поединке КХЛ на своей площадке минское «Динамо» принимало «Северсталь». Столичной команде противостоял не самый грозный соперник, однако «зубрам» он оказался не по зубам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» на своей площадке проиграло «Северстали»-1

Счет открыли гости. На старте игры минскую публику огорчил Подшивалов. Динамовцы в первом периоде смогли отыграться – отличился Спунер, а затем в начале второй 20-минутки Алистров вывел «зубров» вперед. Лалонд вскоре укрепил преимущество нашей команды – 3:1, но «Динамо» не смогло удержать перевес. Команда Крэйга Вудкрофта позволила сопернику отыграться. На второй перерыв дружины ушли с ничейным счетом 3:3. А в третьем периоде Пилипенко оформил победу «Северстали» – 4:3. Отметим, гости прервали серию матчей из четырех поражений.

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# Хоккей # Райан Спунер # Владимир Алистров # Шон Лалонд # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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