Хоккей. Минское «Динамо» на своей площадке проиграло «Северстали»

В очередном поединке КХЛ на своей площадке минское «Динамо» принимало «Северсталь». Столичной команде противостоял не самый грозный соперник, однако «зубрам» он оказался не по зубам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли гости. На старте игры минскую публику огорчил Подшивалов. Динамовцы в первом периоде смогли отыграться – отличился Спунер, а затем в начале второй 20-минутки Алистров вывел «зубров» вперед. Лалонд вскоре укрепил преимущество нашей команды – 3:1, но «Динамо» не смогло удержать перевес. Команда Крэйга Вудкрофта позволила сопернику отыграться. На второй перерыв дружины ушли с ничейным счетом 3:3. А в третьем периоде Пилипенко оформил победу «Северстали» – 4:3. Отметим, гости прервали серию матчей из четырех поражений.