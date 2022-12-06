Будущих Мухаммедов Али растят в Жабинке. Как в небольшом городе развивают детский бокс?

Новости Беларуси. Большие победы начинаются с маленьких, но уверенных шагов. В небольшой райцентре Жабинка и по совместительству городе-спутнике Бреста развивают детский бокс, чтобы вырастить белорусских чемпионов. Там уже прошли даже первые международные старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кажется, в Беларуси может появиться новая столица бокса – это Жабинка, город-спутник Бреста. Здесь развивают инфраструктуру и увеличивают количество рингов, чтобы тренироваться смогли не только юные спортсмены, но и профессиональные команды со всей Беларуси.

Тренировочную базу на все 100 % уже испытывают на прочность спортсмены из Беларуси и России. Брестские и гродненские боксеры встретились в спаррингах с представителями Задонского района России. Первый международный турнир в Жабинке собрал более 100 участников разных возрастов.

Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:

По праву Жабинка считается столицей бокса. И в подтверждение этого статуса мы в этом году приложили много усилий, чтобы базу создавать. В первую очередь установили четыре тренировочных ринга, отремонтировали в полноценном цикле сауну, чтобы проходил полный цикл для боксеров. Установили дополнительное силовое оборудование в тренажерном зале. Также провели ряд ремонтных мероприятий, который позволяют нам сегодня принимать соревнования разного уровня. Федерация бокса Беларуси детально познакомились со спортивной базой города и на следующий год включила ее в календарь для размещения тренировочных лагерей спортсменов разного уровня.

Дмитрий Копытин, участник соревнований (Россия):

База великолепная, приняли отлично. Спорткомплекс на высшем уровне.

Для юного боксера Станислава Шпилева это одни из первых международных стартов. При закладке капсулы под первый девятиэтажный дом для брестчан в городе-спутнике глава Жабинковского района Вадим Кравчук исполнил мечту маленького жителя и подарил ему боксерские перчатки. Теперь Стас уверенно держит удар уже на ринге.

Станислав Шпилев, участник соревнований:

Своих соперников я не сильно боюсь. Оцениваю всех одинаково, они все хороши. Они мне дают опыт, я им даю опыт. Я проигрываю, они проигрывают.

Евгений Лукашук, участник соревнований:

Для победы нужно заниматься. Есть такая поговорка: победа любит подготовку.