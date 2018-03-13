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Беларусь занимает 8 место в общем медальном зачете Паралимпиады-2018

13 марта 2018 21:37
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Новости Беларуси. Юрий Голуб завоевал на Паралимпиаде в Пхенхчане золотую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь занимает 8 место в общем медальном зачете Паралимпиады-2018-1

Это вторая награда высшей пробы для наших атлетов (днем ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Светлана Сахоненко).

У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко

Беларусь занимает 8 место в общем медальном зачете Паралимпиады-2018-4

Юрий Голуб занял первое место в биатлонной гонке на 12,5 километров в категории B3 среди спортсменов с нарушениями зрения. Для него, кстати, это уже третья награда этих Игр (ранее Юрий Голуб дважды брал серебро).

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Всего в активе наших атлетов семь наград Паралимпиады (два золота, три серебра и две бронзы). В общем зачете белорусская команда занимает восьмое место. Лидируют паралимпийцы США.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Юрий Голуб # Светлана Сахоненко

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