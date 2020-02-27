Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

Новости Беларуси. Спорт объединяет. В эти дни это хорошо заметно в белорусской Швейцарии. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля здесь прошел один из самых интересных видов соревнований – микст-эстафета. Это когда в команде бегут два парня и две девушки. Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу Все подробности второго соревновательного дня у корреспондента Ирины Петыш.

Ирина Петыш, корреспондент:

Подошел к концу второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону. Для белорусских спортсменов и болельщиков он получился неоднозначным, но в любом случае интересным. В смешанной эстафете победитель и серебряный призер известны, там уже ничего не поменяется. Это, соответственно, команды Украины и России. Но вот с бронзовыми медалями все еще не ясно. Потому что по факту третьими финишировали норвежцы, а в 7 секундах от них финишировали белорусы. Но после окончания гонки наша сторона подала протест в сторону норвежской команды за неспортивное поведение. Наши представители утверждают, что кто-то из представителей сборной Норвегии вытолкнул нашего Сергея Бочарникова с трассы. Естественно, это повлияло на результат. Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»