Прямой эфир

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

27 февраля 2020 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стартует один из самых интересных видов соревнований – микст-эстафета. Это когда в команде бегут два парня и две девушки.

Корреспондент Ирина Петыш вышла на прямую связь со студией.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-1

Ирина Петыш, корреспондент:
27 февраля на чемпионате Европы по биатлону, можно сказать, командный день. В программе две смешанные эстафеты: одиночная, где выступают биатлонистка и биатлонист, и классическая смешанная, где выступают четыре спортсмена.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-4

Первые результаты уже есть. В сингл-миксте победу отпраздновал норвежский дуэт Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхайм. Серебро у команды Германии, бронзу завоевали представители Украины.

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

У белорусской команды, к сожалению, сингл-микст не заладился.

Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

На смешанной эстафете под 16 стартовым номером выступит белорусская команда.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-7

Нас представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Сергей этот чемпионат начал очень здорово – с золотой медали, поэтому будем надеяться, что и сегодня он продолжит в том же духе.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-10

# Биатлон # Ирина Петыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца
27 февраля 2020 14:16

Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу
27 февраля 2020 13:56

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

Сборная Беларуси на выезде обыграла команду Болгарии
27 февраля 2020 13:18

Сборная Беларуси на выезде обыграла команду Болгарии