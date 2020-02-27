Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

Начало гонки было многообещающим, на своем первом этапе ко второй стрельбе Анна Соло подходила лидером, у нее даже было небольшое преимущество перед соперницами. Но на стрельбе из положения стоя что-то не заладилось: биатлонистка использовала пять основных и три дополнительных патрона и не закрыла ни одной мишени. Как итог – пять штрафных кругов, но один из них Анна не прошла, и команда сверху получила две штрафные минуты.

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С таким грузом сражаться за высокие позиции было очень сложно. Тем не менее, наши ребята пробежали всю гонку до конца, причем дальше таких глобальных проблем со стрельбой и штрафных кругов не было. 13-е место.