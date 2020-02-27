Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на Gracia Cup-2020

Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на международном турнире в Будапеште Gracia Cup-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одна из лидеров сборной Беларуси первенствовала в многоборье. В тройке призеров также украинка Мелещук и еще одна белоруска Алины Горносько. Помимо этой награды высшей пробы Анастасия выиграла золото в отдельных упражнениях: с обручем, мячом, булавами и лентой. Всего ХХ Международный турнир Gracia cup – 2020 выступали более 500 спортсменов.