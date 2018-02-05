Барауля о первых днях пребывания в Южной Корее: «Организаторы делают всё возможное, чтобы было всем спортсменам, тренерам комфортно»

Новости Беларуси. 9 февраля в Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, в которых примут участие 32 атлета в шести видах спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мы связались со штабом белорусской делегации в Пхенчхане, и шеф миссии белорусской команды Александр Иванович Барауля дал программе «Неделя спорта» комментарий о первых днях пребывания на корейской земле.