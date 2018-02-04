Эта игра способствует сближению наших стран: Филиппо Ломбарди – о матче команды Президента с ветеранами хоккея Швейцарии

Новости Беларуси. В Минске 6 февраля прошла хоккейная встреча команды Президента Беларуси и швейцарской ледовой дружины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоговый счет спортивного поединка – 11:4 в пользу белорусов.

Плечом к плечу с капитаном белорусской великолепной пятерки играл младший сын Президента. Уже в первом периоде на счету хоккейного дуэта семьи Лукашенко – две голевые передачи.

Кстати, швейцарскую команду возглавляет Филиппо Ломбарди – глава парламентского Комитета по внешней политике и сопредседатель группы дружбы Швейцария – Беларусь. Продолжить диалог, в том числе и на ледовой арене у себя на родине, швейцарская сторона пригласила команду Президента Беларуси.

Филиппо Ломбарди, президент Швейцарского хоккейного клуба «Амбри-Пиотта»:

Мы очень благодарны, что нас пригласили в Беларусь. Спасибо за оказанное гостеприимство! И наш визит сюда, и эта игра – не только спортивное событие, но это также способствует сближению наших стран, в том числе в политической сфере.