«Порывистый ветер дует всё время». Юрий Альберс – о погоде в Пхёнчхане и настроении белорусских олимпийцев

Новости Беларуси. 32 атлета в шести видах спорта – таковы наши надежды на предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

За всю историю суверенной Беларуси на зимних Играх были завоеваны 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых. И мы очень надеемся, что снежный Пхенчхан станет для наших спортсменов таким же счастливым.

Белорусские атлеты, которым предстоит выступать в лыжном и горнолыжном, конькобежном спорте, шорт-треке, 2 февраля прибыли в Корею. Обживается на месте и команда по биатлону, которая 2 и 3 февраля провела тренировки.

Мы пообщались по телефону со старшим тренером команды Юрием Юрьевичем Альберсом.

Юрий Альберс, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:

Здесь необычно холодно. Такой пронизывающий ветер, который влияет и на качество стрельбы, порывистый ветер дует всё время. Бывают такие порывистые моменты, что сдувает порядка на 10 сантиметров пулю. Это наносит свои отпечатки именно в плане стрельбы. Что касается трассы, то она подготовлена хорошо, снег жесткий, перемерзший, понятно, что он здесь вперемешку с искусственным – свои сложности.

Старты будут проходить вечером, практически все будут начинаться в 20 часов по местному времени. Это тоже придает сложность. Все в приподнятом настроении, потому что приехали, потому что Олимпийский игры.