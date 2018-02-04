Олимпиада-2018, безвизовый режим и криптовалюта. Интервью посла Кореи в Беларуси телеканалу СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь. Прилагаются большие усилия, чтобы отменить визы между Кореей и Беларусью Какие перспективы у Беларуси и Южной Кореи в области создания безвизового режима? Ведь переговоры уже достаточно давно ведутся.

Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:

Прилагаются большие усилия, чтобы решить вопрос отмены виз между Кореей и Беларусью. В этом году планируется визит министра иностранных дел Владимира Макея в нашу страну. В рамках переговоров мы бы хотели заключить соглашение о безвизовых поездках. Думаю, в ближайшее время мы сможем осуществить задуманное. Это стало бы хорошим фундаментом для развития наших отношений во всех сферах. Южная Корея и КНДР начали совместные тренировки На мой взгляд, в чем уникальность предстоящей Олимпиады, Южная Корея предложила КНДР выступить на открытии под одним флагом. На мой взгляд, это достаточно знаковый момент. Можно ли говорить о неком прорыве в отношениях Северной Кореи и Южной? Ким Ёнг Хо:

Да, действительно мы начали совместные тренировки. Наши лыжники уже готовились на тренировочной базе в Северной Корее. А в настоящий момент спортсмены из обеих стран – на базе в Южной Корее. И мы еще организовали совместную группу по хоккею. Беларусь может стать страной, развивающей самые передовые технологии Беларусь в последнее время сделала ставку на развитие цифровой экономики. Как бы вы оценили наши усилия в этом направлении?

Ким Ёнг Хо:

Хотел бы отметить, что Президент Александр Лукашенко сделал мудрый выбор, поставив цель создать из Беларуси IT-страну. Это означает движение в область высоких технологий. Беларусь здесь уже добилась больших успехов, но ваш потенциал намного больше. Так что это только начало. Республика Корея развивала это направление, опираясь на высококвалифицированные кадры, и наши ожидания оправдались. Беларусь, я думаю, за очень короткий промежуток времени может стать одной из передовых стран, которые владеют и развивают самые передовые технологии. Есть недоработка в том, что не все страны хорошо ознакомлены с имеющимися возможностями Беларуси. Необходимо вести работу в этом направлении. Криптовалюта сегодня – горячая тема для всего мира В СМИ сейчас часто можно прочитать, что Южная Корея – один из лидеров по криптовалютам, майнингу. Вы, господин посол, как-то ощущаете у себя на родине, что эти процессы действительно как-то очень бурно развиваются? Ким Ёнг Хо:

Криптовалюта сегодня – горячая тема для всего мира. В Республике Корея, действительно, отмечается не просто широкое, а, пожалуй, даже чрезмерное увлечение этой сферой. Объемы инвестиций граждан нашей страны в эти проекты очень велики. Поэтому влияние криптовалют на экономику может оказаться очень сильным. Правительство Кореи проявляет осторожность в этом вопросе. Тем не менее, мы намерены развивать технологию блокчейн. И пока единого мнения по функциональности валют в мире нет, наше государство внимательно следит и анализирует ситуацию на этом рынке в поиске путей создать, с одной стороны, естественные условия для развития криптовалют, с другой – механизмы для их регулирования. На ОИ-2018 пройдет неделя гостеприимства и концерт корейских исполнителей Белорусская делегация в Олимпийской деревне уже отметила, что условия им нравятся гораздо больше, чем, скажем, в Рио-де-Жанейро. Вообще, насколько основательно Южная Корея подошла к этому вопросу? Сколько гостей ожидается? Может быть, какие-то уникальные моменты, связанные именно с пребыванием в Южной Корее, следует ждать и туристам, и спортсменам, и делегациям?