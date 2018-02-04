Олимпиада-2018, безвизовый режим и криптовалюта. Интервью посла Кореи в Беларуси телеканалу СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь.
Прилагаются большие усилия, чтобы отменить визы между Кореей и Беларусью
Какие перспективы у Беларуси и Южной Кореи в области создания безвизового режима? Ведь переговоры уже достаточно давно ведутся.
Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:
Прилагаются большие усилия, чтобы решить вопрос отмены виз между Кореей и Беларусью. В этом году планируется визит министра иностранных дел Владимира Макея в нашу страну. В рамках переговоров мы бы хотели заключить соглашение о безвизовых поездках. Думаю, в ближайшее время мы сможем осуществить задуманное. Это стало бы хорошим фундаментом для развития наших отношений во всех сферах.
Южная Корея и КНДР начали совместные тренировки
На мой взгляд, в чем уникальность предстоящей Олимпиады, Южная Корея предложила КНДР выступить на открытии под одним флагом. На мой взгляд, это достаточно знаковый момент. Можно ли говорить о неком прорыве в отношениях Северной Кореи и Южной?
Ким Ёнг Хо:
Да, действительно мы начали совместные тренировки. Наши лыжники уже готовились на тренировочной базе в Северной Корее. А в настоящий момент спортсмены из обеих стран – на базе в Южной Корее. И мы еще организовали совместную группу по хоккею.
Беларусь может стать страной, развивающей самые передовые технологии
Беларусь в последнее время сделала ставку на развитие цифровой экономики. Как бы вы оценили наши усилия в этом направлении?
Ким Ёнг Хо:
Хотел бы отметить, что Президент Александр Лукашенко сделал мудрый выбор, поставив цель создать из Беларуси IT-страну. Это означает движение в область высоких технологий. Беларусь здесь уже добилась больших успехов, но ваш потенциал намного больше. Так что это только начало.
Республика Корея развивала это направление, опираясь на высококвалифицированные кадры, и наши ожидания оправдались. Беларусь, я думаю, за очень короткий промежуток времени может стать одной из передовых стран, которые владеют и развивают самые передовые технологии. Есть недоработка в том, что не все страны хорошо ознакомлены с имеющимися возможностями Беларуси. Необходимо вести работу в этом направлении.
Криптовалюта сегодня – горячая тема для всего мира
В СМИ сейчас часто можно прочитать, что Южная Корея – один из лидеров по криптовалютам, майнингу. Вы, господин посол, как-то ощущаете у себя на родине, что эти процессы действительно как-то очень бурно развиваются?
Ким Ёнг Хо:
Криптовалюта сегодня – горячая тема для всего мира. В Республике Корея, действительно, отмечается не просто широкое, а, пожалуй, даже чрезмерное увлечение этой сферой. Объемы инвестиций граждан нашей страны в эти проекты очень велики. Поэтому влияние криптовалют на экономику может оказаться очень сильным.
Правительство Кореи проявляет осторожность в этом вопросе. Тем не менее, мы намерены развивать технологию блокчейн. И пока единого мнения по функциональности валют в мире нет, наше государство внимательно следит и анализирует ситуацию на этом рынке в поиске путей создать, с одной стороны, естественные условия для развития криптовалют, с другой – механизмы для их регулирования.
На ОИ-2018 пройдет неделя гостеприимства и концерт корейских исполнителей
Белорусская делегация в Олимпийской деревне уже отметила, что условия им нравятся гораздо больше, чем, скажем, в Рио-де-Жанейро. Вообще, насколько основательно Южная Корея подошла к этому вопросу? Сколько гостей ожидается? Может быть, какие-то уникальные моменты, связанные именно с пребыванием в Южной Корее, следует ждать и туристам, и спортсменам, и делегациям?
Ким Ёнг Хо:
Всего планируется участие 2900 спортсменов из 92 стран. 250 уже заселились в Олимпийскую деревню. Всего же мы ждем около 400 тысяч гостей со всего мира вплоть до 18 марта, когда закончатся соревнования параолимпийцев. Состоится неделя гостеприимства, на которой мы покажем самые передовые технологии в мобильной связи и телевидении.
Кроме того, корейская популярная музыка – кей-поп – сейчас набирает популярность во всем мире. И мы собираемся объединить этот жанр с олимпийскими играми – будет серия концертов корейских исполнителей.
Пользуясь случаем, хочу пожелать белорусским спортсменам самых высоких высоких результатов на Олимпиаде в Пхенчхане.